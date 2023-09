President Karis: Eesti põllumeest saame toetada ikka nii, et ostame tema toodangut

„Eesti põllumeest saame toetada ikka nii, et ostame tema toodangut. Aga ostujõud, paraku, on viimastel aastatel vähenenud. See teeb muret,“ ütles riigipea.

Ta meenutas, et toiduainete tootmine ja nende hinnad on olnud koos energiahindadega geopoliitilises keerises. „Viimasel aastal on toiduhindade tõus surunud paljude inimeste rahakotile ja vähendanud nende ostuvõimalusi. Nii peavadki paljud meist tegema raskeid valikuid. Selles hinnatõusus ei saa süüdistada põllumeest,“ lausus riigipea. „Venemaa alustatud sõda Euroopas, mis tõstis energiahindu, mõjutas samamoodi ka väetiste ja põllumajandussaaduste hindu.“

President Karise sõnul peaks kõrgem hind panema toitu ja selle tootmist enam väärtustama, aga see võiks panna mõtlema ka sellele, kui vajalik on kohalik toidutootmine.

„Tänan kõiki Eesti põllumehi, kes oma tööga panustavad sellesse, et Eestis on tervislik toit turvaliselt kättesaadav ja vaatamata hinnatõusule ei ole me pidanud muretsema toiduainete kättesaadavuse tõsisemate probleemide pärast,“ ütles president Karis põllumeestele.