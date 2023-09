Paraneb ravimite ja apteegiteenuse kättesaadavus

Müügiloata ravimitele, millel on juba mõnes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis pädeva asutuse müügiluba, ei pea eelnevalt taotlema sisseveoluba. Ravimiametile antakse õigus erandlikel juhtudel, näiteks tarneraskuste korral ajutiselt piirata apteegist väljastatavaid ravimite koguseid või lubada väljastamist vaid teatud diagnooside puhul ning võimaldada tarneraskuste korral erisusi apteegis ravimite valmistamise nõuetest.

Hädaolukorras, eriolukorras, erakorralises seisukorras ja sõjaseisukorras on ravimiametil edaspidi võimalik anda müügiloata ravimite turustamise luba. Samuti võib ravimiamet anda ajutiselt müügiloata ravimi turustamise loa või lubada ravimi kasutamist müügiloa tingimuste väliselt seoses patogeenide, toksiinide, keemiliste ainete või tuumakiirguse ohuga.

Kättesaadavus paraneb

Muudatustega täpsustatakse võimalust tuua elupäästval eesmärgil erandkorras sisse müügiloata innovaatilisi ravimeid juba ravimi kliiniliste uuringute staadiumis, kui uuringut Eestis ei tehta ja patsientide osalemine uuringus ei ole võimalik, ning mille puhul on patsientide jaoks tõenäoline, et ravimist saadav kasu kaalub üles võimaliku ohu. Koostöös ravimitootjaga tehakse need patsiendile tasuta kättesaadavaks.