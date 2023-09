Põllumajanduskonverentsil võetakse luubi alla tehisintellekt, tööjõud ja digitaalne agronoomia

Swedbanki põllumajandussektori juhi Brit Padjuse sõnul on tegemist väga hinnatud konverentsiga. Arutletakse nii sektori aktuaalsete teemade üle kui ka suuremate teemade osas, mis sektorit mõjutavad, olgu selleks siis tehisintellekt või tööjõudu puudutavad teemad. „Lisaks sellele on väga oluline tunnustada sektoris inimesi, kes oma juhioskuste ja teadmiste poolest on eeskujuks ka teistele. Swedbank soovib jätkuvalt panustada, et finantseerimisotsused, olgu need suured või väikesed, saaksid ellu viidud parimal viisil ja põllumajandussektor areneks stabiilselt““ ütles Padjus.