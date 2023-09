Eesti Panga president Madis Müller tõdeb Maalehele antud intervjuus, et kui 2009. aasta kriisi ajal oli Eesti valmis välja kannatama suured kulukärped, siis praegu on ühiskonna ootused hoopis teised. „Ja tundub, et nendel ootustel kindlasti veel ei ole lagi ette jõudnud.“