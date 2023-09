Endine röövpüüdja Teet avab valdkonna saladusi: „Ega ma kõike, mis toimub, sulle nagunii räägi“

Asi on lihtne. Nii on kõik aastad tehtud, vanaisad, isad... See on jätkuv teema. Kui jõgi voolab maja lähedalt läbi, tuleb kala sisuliselt koju kätte ju. See on tavaline asi. Lähed õhtul, lamp otsaees. Lööd üks-kaks kala maha ja asi sellega lõpeb. Pannakse lauale.