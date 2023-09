Põllumajanduse tippjuht 2023 on Maarika Susi

„Mina olen selles valdkonnas nüüdseks toimetanud enam kui poole oma elust. Põllumajanduse tippjuhi tiitel on suur tunnustus ja see pole ainuüksi minu, vaid kogu mu meeskonna oma. Olen püüdnud meie ettevõtetesse viia avatud suhtlust ning meeskonnajuhtimismudelit. Võin uhkusega öelda, et minul ongi see nn dreamteam ehk unistuste meeskond, kellega saab teha ka kõige põnevamaid projekte. Võib-olla see julgus neid projekte ette võtta ja ära teha ning leida igas päevas positiivsust ongi põhjus, miks see tunnustus tuli,“ ütles Susi.

Susi jaoks on oluline pikk visioon ning mõelda hoolega, kuidas iga otsus mõjutab järgmist otsust, tulemust või meid ümbritsevat keskkonda. „Meie ümber on nii palju ettearvamatut ning on hea teada, et kõik, mis on meie teha, on tehtud südamega,“ ütles värske põllumajanduse tippjuht.

Regionaalministri Madis Kallase sõnul nõuab tippjuhiks olemine suurt pühendumust, eriti keeruline ja mitmetahuline on põllumajandusettevõtete juhtimine, kus on palju muutujaid ning tuleb igapäevaselt teha otsuseid, millest sõltub otseselt ettevõtte edukus ja tulevik.

“Maarika Susi on suurepärane näide sellest, kuidas on võimalik teha karjääri põllumajandusettevõttes, liikudes finantsjuhist ettevõtte tegevjuhiks. Eesti kapitalil põhineva firma juhina on ta loonud moodsa ja innovatiivse juhtimise mudeli, kus on loonud ettevõtetest kontserni, kus on ühendatud põllumajandus- ja energia tootmine ühtsesse ringmajanduse tervikusse. See on efektiivne ja jätkusuutlik majandamine, millest soovitan ka teistel eeskuju võtta,“ sõnas Kallas.