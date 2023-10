Künnivõistlusi soosisid head põllud ja ilus ilm

Edu rikkusid trahvipunktid

Tänavune tavaadrakünni meister Raido Kunila ütles, et tema kõrrekünni võistlusplatsil oli vaid paar vanadest aegadest pärit sügavamat künnivagu. Oskusi näitabki see, kuidas need niimoodi ära tasandada, et neid üldpildis märgata poleks.