COVID-19 levib taas, lisandunud on uued mutatsioonid

Haigestumus on kasvanud pea kõikides vanuserühmades, eriti aga 80–84-aastaste seas. Septembrikuu seisuga moodustavad isikud vanuses üle 60 aasta 23,3% haigete üldarvust, nende osakaal kõigi laboratoorselt kinnitatud juhtude hulgas on 44,6%. Ka augustikuus moodustasid üle 60-aastased 23,6% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 55,3%.