Aeg uuendada kütteseadmeid

Kui vana ahi enam piisavalt soojust ei anna, on nüüd parim aeg toetuse abil uus soetada.

Vanu ahjusid ja katlaid, millega tegelikult enam kütta ei tohiks, on Eestis väga palju. Ahju või katla töökindluse seab küsimärgi alla näiteks tihe kütmine koos suurenenud kütusekuluga, et tuba soojaks saada. Teine märk vananemisest on füüsiline amortisatsioon – näiteks kui ahi laguneb, kivid kukuvad oma kohalt välja või kui katla veesärk lekib ja katel ei ole enam turvaliselt tulekindel.