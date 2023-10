Linnukaitsjad tõmbasid tuulikute rajamisele piduri peale

Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud üle-eestilise maismaalinnustiku analüüsi kokkuvõttes seisab, et veidi enam kui 71%-l Eesti maa-alast on tuuleenergia arendused välistatud või ellu viidavad erandjuhtudel. Alla 28% on arendused võimalikud, aga nende eel tuleb läbi viia uuringud.