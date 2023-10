"Meil peab olema võimalus oma saaki kaitsta!" Riik tahab linnukahjude hüvitamise lõpetada

Talunikul kulus lindudele toidulaua katmiseks 8,8 tonni oaseemet, põllud söödi nii puhtaks, et mitte midagi ei jäänud järele. „Isegi keskkonnaametnik ütles, et väga korralikult on tehtud – midagi pole vahele jäänud,“ räägib taimekasvataja.

Kirst ütleb, et kahjud on aastast aastasse suurenenud, linde on iga aastaga väga palju rohkem. Ta tõdeb, et kahjuhüvitis, mis oli 3200 eurot ettevõtte kohta, päris kindlasti lindude tehtut enam ei korva. Aga see oli midagigi – sai kas või natuke uut seemet osta.

„Mõistan, kui riigil on tarvis kokkuhoiukohti leida ja võetagu siis see hüvitis, aga sellisel juhul peab olema kasvatajal võimalus ise oma valitud meetoditega saaki kaitsta, muidu on olukord väga ebaõiglane,“ lisab ta.