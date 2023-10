TURUKOMMENTAAR | Pool Nõmme turgu on suletud. Miks siis nii, kui asi on ometi toimiv ja nii nunnu?

Veel laupäeval oli Nõmme turg oma tuntud headuses. Selline mõnus kompaktne paik, kus kõik näib kuidagi täisväärtuslik. Ses mõttes, et autentne ja ehe. Kui ahjust tuleb liha, siis see on tõeliselt suitsune, see on veel kuum. Võtad karbi vaarikaid – need on pirakad ja mahlased. Tädike on koduaiast korjanud sügisastreid, kaunilt kimpu sidunud, ja räägib sulle ühtlasi ka oma eluloo ära.