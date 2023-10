Mis on ühist Myanmaril, Iraanil ja Poolal? Oktoobris linastub 4 filmi inimõiguste rikkumisest üle maailma

Kaader filmist "Iraani ülestõusu keerises". Sõnavabaduseta riigis ongi just kodanike kaamerad saanud kõige tõhusamaks relvaks režiimi vastu.

Umbes 54miljonilise elanikkonnaga Kagu-Aasia riigi Myanmari elu on pärast sõjaväelist riigipööret olnud maailma telekaamerate eest varjatud. Loomingulise vastupanu avaldusena on anonüümne Myanmar Film Collective teinud filmi „Myanmari päevikud“, segades kokku verd tarretama panevad kaadrid hunta vägivallast ja fantaasia. Liikudes tegelikkuse ja väljamõeldise vahel, avab film riigipöörde kiiluvees ülemineku kasvavale kodanikuallumatusele ja relvastatud rahvaülestõusule barbaarse hunta vastu. Myanmari demokraatiat nõudvate meeleavalduste laine vallandus pärast sõjaväelist riigipööret ja Suu Kyi kukutamist 2021. aasta 1. veebruaril. Film on eetris 10. oktoobril.