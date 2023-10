Segadused maamaksuga. „Riik võiks vähemalt oma käkki tunnistada.“

„Kui leidub inimene, kes arvutab päriselt välja, mis see maamaksu laekumine omavalitsustel uuel aastal olema hakkab, siis ma olen talle väga tänulik,“ teatab Elva vallavanem Priit Värv. „Ma arvan, et see on üks kõige halvemini koordineeritud ja kehvemate juhenditega läbi viidud protsess üldse. Ja nüüd üritatakse jätta muljet, justkui omavalitsused oleksid selles kõiges ise vastutavad ning kohustus selgus luua lasub ainult nendel.“