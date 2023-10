Kuklased võivad vähendada üraskite tekitatud metsakahjustusi

Alla ühe sentimeetri pikkused kuklased elavad peamiselt okasmetsades. Euroopas on neid kokku kuus liiki. Kuuse-kooreürask on aga umbes viie millimeetri pikkune ja värvuselt tumepruun. Koos teiste kahjurputukatega on ta muutunud oluliseks ohuks metsadele, metsaloodusele ja metsa süsinikutalletamisele.