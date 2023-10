"Tarbija tahab ikkagi magusat!" Toidutootjad avaldavad, mis toodetes on nad suhkruga koomale tõmmanud

"Suhkur oma erinevates vormides on igapäevase toidulaua osa, mis annab toidule maitse ja on vajalik keharakkude varustamiseks energiaga. Tõsi, suhkruga pole tarvis liialdada ja seetõttu on Eesti toiduainetööstused teinud muudatusi toodete koostises, et pakkuda tervislikumaid lahendusi elanike toidulauale. Samas ei saa unustada, et magustoit peab jääma magustoiduks, mitte maitsetuks olluseks," räägib Eesti Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.