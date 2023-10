FOTOD | Sikupilli kandis luusib ringi noor mänguhimuline rebasekutsikas

Sama väidab ka zooloog Peep Männil, kes on tähendanud, et viimastel aastatel on halljänesed muutunud kultuurmaastiku liigiks ning seetõttu liiguvad nad tihti ka metsast välja, asudes elama linnaruumi inimeste lähedale. Just seetõttu on viimasel ajal nähtud ka näiteks ilveseid ja rebaseid asulate lähedal rohkem luusimas.