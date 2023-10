FOTO | Ettevaatust! Täna hommikul kattis maanteid must jää

Teedel on suur libeduseoht!

Keskkonnaagentuuri sõnul liikus täna (10.10) öösel üle Läänemere Baltimaade kohale kõrgrõhuhari. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab kohati hoovihma, sekka ka lörtsi. Esineb udu. Tuul puhub enne keskööd loodest ja läänest 3–8, rannikul puhanguti 12 m/s, pärast keskööd läänekaarest 2–5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on –3..+2, rannikul kuni +6°C. Teedel on libeduseoht!