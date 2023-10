Eesti suurim isiksuseuuring: kolmest omadusest piisab, et ennustada, kas inimene on eluga rahul

Ühe üllatuse tegid saarlased ja hiidlased. „Teoreetiline lähtekoht oli see, et saartel elavad inimesed on vähem avatud ja vähem ekstravertsed. Aga ei ole! Igasugused stereotüübid ja arvamused on meis tugevalt sisse juurdunud, kuid paljud neist ei vasta tõele,“ räägib Mõttus. Ta kummutab ka teise uskumuse: „Kui hiidlased ja saarlased teineteisest anekdoote räägivad ja rõhutavad, kui erinevad nad on, siis tegelikult ei vasta see tõele.“