Tallinnas algab jalakasurmaga nakatunud puude raie

Eesti Maaülikooli lektori, metsapatoloogia doktor Liina Jürisoo sõnul levib jalakasurm üle kogu Euroopa ning see pole ainult Tallinna probleem. Haiguskolded on avastatud ka mujal Harjumaal ja Eestis nii linnades kui metsades. „Tegemist on seenhaigusega, mis levib nii juurte kaudu puult puule kui ka putukatega. Need maltsaüraskid on kohastunud just jalaka peal toitumiseks, söövad selle haiguse endale sisse, lendavad terve puu peale ja nakatavad seda.“