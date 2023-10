UURING | Eestlaste toetus nii mere kui maismaa tuuleparkidele püsib kõrge

Selline vaade avaneks Enefit Greeni arendatavale Liivi meretuulepargile Kihnu saare lõunatipust. Tuulepark asuks Kihnu saarest 10 km kaugusel, visuaalil on kujutatud 15 megavatise võimsusega tuulikud, mille tipukõrgus on 260 m ja mida on pargis kokku 67.

FOTO: EMOR