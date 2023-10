Uued rohereeglid täitmata! 77% Eesti tuntud toidumüüjatest ähvardab hiigeltrahv

“Euroopas ainulaadsena ei kirjuta meil riik ette, mida täpselt teha, vaid igal firmal on vabadus ise valida, kuidas ühekorrapakenditest järjest loobuda. Aga vabadusega käib kaasas ka vastutus. Seadusega ettenähtud võimalus hooletuse eest trahvida näitab, et riigil on rohepöörde juhtimisega tõsi taga. Lisaks trahvi vältimisele on igal ettevõttel muidugi ka äriliselt kasulik pakendeid ja seeläbi kulu vähendada,“ selgitas ekspert.

Tulemused on jahmatavad

Teeme Ära Sihtasutuse värske uuring kaardistas, kuivõrd Eesti suuremad ja populaarsemad toidumüüjad pakendivähenduse nõudeid täidavad. Uuring hõlmas nii toidupoode, tanklaid, restorane, kiirtoidukohti, kohvikuid ja vaba aja veetmise asutusi kui ka ainult toidu kojutellimise pakkujaid. Tulemused on jahmatavad: tervelt 77% on vajalik tegevuskava täiesti puudu.

Suurematest toidupoodidest on tegevuskava olemas Rimil, Selveril ja Grossi Toidukaupadel, puudu aga Maximal, Prismal, Coopil ja Lidlil. Veel kurvem on seis populaarsete söögikohtadega, kus tegevuskava on avaldanud näiteks Vapiano ja McDonald’s, puudu on see aga nii Lidol, Hesburgeril, Peetri Pizzal kui KFC-l.