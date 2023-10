UURING | Baltikumi kõige rahulikumad autojuhid sõidavad ringi Eestis

Võrreldes Läti ja Leedu autojuhtidega on Eesti juhid sallivamad teiste liiklejate väärtegude suhtes. Suurt osa siinsetel teedel sõitvatest juhtidest üldiselt ei häiri kaasliiklejate liiklusrikkumised. Eestimaalased, keda aga häirib teiste liiklejate käitumine, lasevad signaali (27%) või üritavad teisele autojuhile muul viisil märku anda, et see käitub valesti (18%).