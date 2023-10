METSATEADUS | Masin näeb mäda puud silmast paremini

Erineva mädaniku levikuga kännud ning vastavad tomogrammid. Vasakult teises kännus on silmaga ära tuntav juurepessu kahjustus, kuid tomogramm veel seda ei näita.

Puu visuaalsel hindamisel võib mädanik jääda tuvastatama, kuna välised tunnused on tihti raskesti märgatavad või puuduvad. Eesti Maaülikooli metsateadlased leidsid Toomas Tarmu eestvedamisel avaldatud uuringus, et helitomograafiga saab mädanikuga puud tuvastada, kui mädanik on tekitanud puidus piisavad struktuurilised muutused. Paraku ei võimalda helitomograaf avastada varajases arengufaasis olevat mädanikku, kuna puu sisemine struktuur pole muutunud.