Eesti keel ja Eesti meel! Ka väljaspool kodumaad on võimalik kuulata eestikeelseid raadiosaateid

Ammu on möödas ajad, mil eestlased kruttisid jonnakalt oma raadioaparaati, et kuulata Ameerika Hääle või Raadio Vaba Euroopa saateid. Aga raadiot oli lühilaineil õhtuti huvitav kruttida ka enne ja pärast nonde jaamade eestikeelseid saateid. Võis ootamatult sattuda eestikeelse jumalasõna jutustamise peale ja siis oli huvitav mõelda, kus küll see Trans World Radio Monte Carlo Monaco asuda võib, kuhu saate lõpus kirjutama kutsuti. Või juhtumisi avastada, et ohoo, see on ju Marju Kuudi hääl. Aga Rootsist. Ei mäletagi enam täpselt, kas kandis see Hea Sõnumi Raadio või Silla Saate nime. Vahel õnnestus ka Vatikani raadio soomekeelse saate teisel poolel eesti keelt kuulda.