SEDA EI NÄE IGA PÄEV | Väike-kirjurähn pole kaugeltki vagur linnuke

Oma esimesel kohtumisel pisikese rähniga olin väga üllatunud, et see puusepp tõepoolest nii väike on. Kui mõnel kohtumisel satub toksiva väike-kirjurähni lähedusse rasva- või sinitihane, saab oma silmaga veenduda, et ta pole neist sugugi palju suurem.