Kaido Ole näitusel läks taevas ja põrgu maalide sisse

Koos tegutsema on pandud väga väike ja väga suur inimene. Filosoofiliselt mõeldes annab kunstnik seekord mõista, et inimeses pesitsevad väike ja suur tegutsevad koos. Eluajal see väikese ja suure ühendamine alati ei õnnestu, aga ka näituse pärast surma fantaasiamaalidel ei saa väike ja suur üheks. Samas ei tegutse ka teineteisele vastu.