Saastunud vesi, ruumipuudus, nälg, viiruste ning gripi levik — just sellised on Gaza põgenike elutingimused

NBC sõnul on kõik joogivett pakkuvad veekaevud, pumbajaamad ja magestamistehased Gazas õhulöökides kannatada saanud või elektrikatkestuse tõttu suletud.

ÜRO andmetel on pärast evakueerimiskäsku ümberasustatud inimeste arv kiiresti kasvanud ja hiljutiste andmete alusel on alates 7. oktoobrist kodudest lahkunud 1,4 miljonit inimest. Lisaks sellele on Gaza ametnike sõnul umbes 45% Gaza elamutest alates konflikti algusest hävinud, elamiskõlbmatuks jäänud või kahjustatud.