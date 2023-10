Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on kõik sortimendid kallinenud, kusjuures peenpalgid üsna vähe. Nii on männipalk kallinenud 9,7% ja kuusepalk 5,4%. Kuusepeenpalgi hind tõusis 1,7% ja männipeenpalgil jäi sisuliselt samale tasemele (kallines 0,1%). Selliseks hinnamuudu põhjuseks on juulis toimunud arvestatav okaspuupalkide hindade kukkumine.