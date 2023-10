,,Kui elanikel ja sõduritel pole toitu ega vett, siis kaua me vastu ei pea“ Riigikaitsekomisjon arutas toidu varustuskindlustust

Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on toidu ja vee olemasolu primaarne nii suuremates tsiviil- kui ka sõjalistes kriisides. „Meil võivad olla relvad ja laskemoon, aga kui elanikkonnal ja sõduritel pole toitu ja vett, me väga kaua vastu ei pea. Sellele teemale peab riik tõsiselt pühenduma – toidu varustuskindlus on laiapindse riigikaitse tagamisel üks võtmevaldkond, mis mõjutab nii ühiskonna toimimist kui ka riigi sõjalist kaitset,“ ütles ta.