EKRE riigieelarvest: „Loomulikult me takistame selle vastuvõtmist. Vaid nii saame päästa Eesti inimesi Kallase valitsusest“

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni (Reformierakond) sõnul on 2024. aasta eelarve eelnõu teine lugemine plaanis kolmapäeval, 15. novembril. Ning kui on võimalik, tehakse kolmas lugemine juba 7. detsembri istungil, nii et eelarve kinnitamine toimuks kindlasti enne selle aasta lõppu.