„Siin on palju, mida muuta. Meil on finants- ja raamatupidamise töötajaid 52 inimest 219st! See lõi pahviks! Ma ei kujuta ette, millega nad tegelevad. Siin on midagi mäda,“ lubab Narva vastne meer Jaan Toots hakata piirilinnas elu ümber korraldama, sest mittepopulaarseid otsuseid ta teha ei karda.