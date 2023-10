„Nad ei lõpetanud enne, kui tundsid, et tera ulatus luuni.“ Ukraina sõjaväemeedik Juri Armaš koges Venemaa vangilaagris uskumatut julmust

„Kinnipidamise alguses arvasid venelased, et oleme Ukraina spioonid. Meilt võeti ära kõik esemed ja riided. Seejärel algas peksmine,“ meenutab Juri Armaš kõige algust. „Mäletan, et ühe mehe pea suruti lauale, et see seejärel kumminuiaga sodiks peksta. Nad tõesti tegid meiega kõike, mida tahtsid,“ lisab ta.