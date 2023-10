Euroopa uudisteportaal kirjutab Setomaast: siia jõudes oleks nagu ajas tagasi läinud

„Mulle väga meeldib siin elada ja tegutseda sellises loomingulises keskkonnas. Siin on väga suur kunstnike kogukond. Siin on suurepärane võimalus üksteisega tuttavaks saada, oma kunsti näidata ja Ukrainas toimuvast rääkida,“ räägib Berezina portaalile.

Ajakirjanik teeb sissevaate ka Setomaa kultuuriellu ning kirjutab, et sinna jõudes oleks nagu ajas tagasi läinud. Kuna see rahvusrühm aga püüabki säilitada vanu traditsioone, religiooni ja piirkondlikku keelt, ei pane see imestama.