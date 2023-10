Maaomanik on loodushoiu võtmeisik, tema käes on elurikkuse tulevik

Konverentsi peakülaline on eramaaomanik ja loodushoiu entusiast Jim Cox USAst, kes räägib, mismoodi Ameerikas eraloodushoid korraldatud on. Oma tegevuse eest mitmete auhindadega pärjatud Cox’i põhihuviks on looduskaitse ja majandamise parema sidumise võimaluste uurimine ning elupaikade kaitse- ja majandamissoovituste väljatöötamine. Nii tutvustabki Cox seda, kuidas eraomanikega sõlmitud lepingute kaudu saab loodus hoitud ja mets majandatud.

Tulevik on lepinguline loodushoid

Euroopa Maaomanike Organisatsiooni (ELO) poliitikanõunik Adam Holub teeb ettekande Euroopa loodushoiu olevikust ja tulevikust. Holub jälgib peamiselt elurikkuse ja looduskaitsega seotud seadusandlust ning osaleb ELO nimel seotud projektides. Varem on ta töötanud Tšehhi keskkonnaministeeriumis.

ELO töö ja tegevused on suunatud kaheksale Euroopa olulisele probleemile: põllumajandus, metsandus ja maaelu areng, kliimamuutused, muld, vesi ja õhk, süsinikupõllundus, omandiõigused ja juurdepääs maale, taastuvenergia, kaubandus ning säästvad toidusüsteemid ja innovatsioon.

Eraloodushoiu saadik Euroopa Komisjoni LIFE projektis European Networks for Private Land Conservation ja Loodushoiu Fondi nõukogu esimees Ando Eelmaa kõneleb konverentsil teemal „Metsaomanikud Eesti looduse hoidjana“. Ta kinnitab, et eraloodushoiu teema on oluline: „Ilma eramaaomanike abita pole võimalik hoida seda, mis meie looduses haruldane või väärtuslik. Tulevikus peab eramaa lepinguline loodushoid saama samaväärse positsiooni kui riiklik looduskaitse.“

Eelmaa tõdeb, et praegu takistab eraloodushoidu süsteemi jäikus ja otsustajate liigne ettevaatus. „Kui oht elurikkusele on tõepoolest nii kriitiline, kui seda vahel kirjeldatakse, on põhjendamatu liigse ettevaatlikuse tõttu mujal maailmas hästi toimivaid lahendusi mitte proovida,“ nentis ta.