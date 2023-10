Kogenud jahimees: ,,Tapmisest hasarti sattunud huntide vastu ei ole muud lahendust kui küttimine“

Lugedes meedias inimeste arvamusi hundirünnakute teemal on selge, et see ainulaadne kiskja on jaganud Eesti inimesed justkui kahte gruppi. Ühtede meelest tuleks kibekiirelt huntide arvukust Eestis vähendada enne, kui esimene inimene ohvriks langeb. Teised aga peavad süüdlaseks neid, kes võsavillemite elukohti hävitavad või oma kariloomi piisavalt hästi kaitsta ei oska.