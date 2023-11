Jultunud tegelased: kas kartulikasvatajad ei saagi enam traatussist lahti?

Kartulimugulaid kahjustavaid naksurlaste (Elateridae) tõuke tuntakse ka traatusside nime all. Nad on värvilt kollased või oranžikaspruunid, mõne sentimeetri pikkused ja puurivad kartulimugulatesse sügavaid käike. Suuremaid kahjustajaid on kaheksa liiki.