Koppel ja Kasela: see aeg tuleb nüüd tagasi, kui pesumasina või auto ostmiseks aastaid raha koguti

Peeter Koppel: Inflatsioonis ellu jäämise õpiku esimene peatükk on see, et kui keegi tähtis onu ütleb, et inflatsioon saab kohe läbi, siis tavaliselt ta ei saa. Mitte kunagi ei saa. Tavaliselt meeldib mulle näiteks tuua, et kui inflatsioon on läinud üle viie protsendi, siis kahe protsendi juurde tagasi jõudmine võtab kümme aastat.