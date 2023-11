FOTOD | Jaagumäe talu kapsad ujuvad vees ja ähvardavad põllule mädanema jääda. Kahju oleks hiigelsuur

Põldudel ootab koristamist veel neli hektarit kapsaid. Umbes 300 tonni. Kui ilm lubab, siis päevas saab põllult ära tuua ca 75 tonni kapsapäid. „Üle koera on juba saadud, sabake on veel jäänud,“ hindab talunik. 64 hektarit kapsapõldu on juba tühjaks veetud. Ta tõdeb, et lõpp kujuneb parajaks katsumuseks: „Tihti on töötajad koristamise ootel, pausid sees, poolikud päevad.“