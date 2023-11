Naine võitleb tervisekassaga kohtus oma elu eest: ajutine kaitse tagab ravimi kompenseerimise, aga kauaks?

Tederi hääl on Maalehega vesteldes reibas. „See on praegu tõepoolest ajutine lahendus. Ja see on muidugi üks minu suur võitlus elu nimel,“ ütleb ta. „Mul paraku enam muud võimalust polnud, kui kohtutee jalge alla võtta. Olen aru saanud, et protsess võib kesta kaua, ja seni, kuni kehtib õiguskaitse, saan ma ravimit. Mida kauem, seda parem. Tervis on praegu korras, väikese viiruse sain, aga see pole hull.“