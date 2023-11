Islandil värises maa nädala jooksul üle 10 000 korra. Oodata on suuremat vulkaanipurset

Maavärinad on koondunud Reykjanesi poolsaarele, mis asub Reykjavikist mõnekümne kilomeetri kaugusel. Enim ongi värinaid tunda pealinna piirkonnas kuni Islandi lääneosani välja.

Tänaseks on kokku registreeritud juba üle 10 000 maavärina ning igaüks neist suurendab ka vulkaanipurske võimalust. Ka maapinna tase on seismiliselt aktiivses piirkonnas viimastel päevadel tõusnud umbes kolm sentimeetrit, mis on teadlaste sõnul äärmiselt kiire tõus, millesugust nad ei ole kunagi enne näinud.

Oodata on purset

The Guardiani andmetel teatas Islandi meteoroloogiaamet (IMO) reedel, et kuigi väiksed maavärinad on Islandil tavaline nähtus, pole seni sellist värinate lainet täheldatud.

Meteoroloogiaameti teenindus- ja uurimisosakonna juhi Matthew Robertsi sõnul said maavärinad alguse kuni kolme miili (5 km) sügavuselt. Maavärinate põhjustajaks on magma pikaajaline kuhjumine, mis tekitab maakoores survet ja triivib nüüd aeglaselt Maa pinna poole.

„Need maavärinad on hoiatusmärk, osa n-ö uuest geoloogilisest ajastust. Nende põhjal võime öelda, et oleme peagi jõudmas järgmisesse faasi, milleks on vulkaanipurse,“ teatas mees.

Teadlaste sõnul on vulkaanipurset oodata järgmise 12 kuu jooksul.

Viimane purse leidis Islandil aset tänavuse, 2023. aasta augustis Reykjanesi poolsaare asustamata osas pärast järjekordset tugevat maavärinat. Alates 2021. aastast on selliseid suuremaid vulkaanipurskeid olnud kolm ning seega on Islandi vulkaaniline sagedus viimaste aastatega järsult tõusnud.

IMO sõnul võibki nüüd areneda neljas purse, kuigi vulkaanipurske täpset aega on raske ette ennustada. „Mina kui teadlane, kes on selle piirkonna seismilist tegevust väga tähelepanelikult jälginud, ütleksin, et vulkaanipurset on oodata järgmise 12 kuu jooksul,“ lisas Roberts.

Grindavík, mis on umbes 2000 elanikuga kalurilinn poolsaarel, on seismilisele tegevusele kõige lähemal asuv inimeste alaline elupaik. Teadlaste sõnul võib tekkida ka olukord, kus elanikud linnast purske tõttu evakueerida tuleks.