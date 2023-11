Tõnis Mägi: muusika on see, mis on mind vee peal hoidnud..

Möödunud aastatele tagasi vaadates hindab Tõnis Mägi suureks õnneks, et on kohtunud inimestega, kellega koos olemiseks ja suhtlemiseks, mõtete vahetamiseks ei ole vaja olnud tõlki kõrvale.

„Leidsin Oskar Wilde’ilt sellise mõttekillu: „Selge mõistuse esimeseks eelduseks on enamiku arvamusega mittenõustumine,“ loeb Tõnis oma kladest. Kommenteerin seda, et inimene leiab endale sobivaid tsitaate siis just, kui ta neist puudust tunneb. „Mind kõnetavad sellised asjad, mis siis et olen lihtsalt laulja, laulude laulja,“ jätkab elu vormis Tõnis Mägi.