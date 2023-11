Üha rohkem põllumehi lööb mahetootmisele käega: ,,Kui sa ikkagi ei teeni tulu, siis pead midagi muutma“

Erik kinnitas, et ta pole ainuke mahepoliitikas pettunu – tavatootmisse lähevad veel kümned mahepõllumehed ja tuhanded hektarid. Sest mahetootjatel on nüüd mõõt täis. „See mahemajandamine läheb aina hullemaks,“ kritiseeris Põlgaste talu peremees, sest saagid on madalamad, aga hinnad tavaviljaga samad.

„Nii kurb kui see ka pole, hinnad on tavas ja mahedas võrdsustunud. Mahetatart ei osta tänavu praktiliselt keegi, müüa saad praegu vaid tavatatrana ja hinnaga 270 eurot tonn,“ teatas Pärnumaa mahelihaveisekasvataja Andres Vaan, kes kasvatab ka maheteravilja.

Eelmisel aastal oli tavatatra hind 700 eurot, mahetatart aga sai müüa 900 euroga tonnist. Võrdsustunud on ka mahe- ja tavanisu hinnad – seda saab müüa umbes 200 eurot/tonn. Andres Vaan nentis, et ka tema firma teraviljakasvatuses on mahetootmise osakaal vähenenud.

„Me kõik peame ju oma liisingud ja laenud ära maksma, ja kui sa ikkagi ei teeni tulu oma tegevusest, siis pead midagi muutma. Aga mahedas on praegu sellised hinnad, et need tootmiskulusid ära ei kata,“ ütles ta.

Tartus EPA messil peetud mahefoorumil muretses ka PRIA osakonna juhataja Kadri Koel, et viimasel ajal on mahepinnad vähenenud. „Viimastel aastatel on mahemaade kasvu asemel paigalseis ja pigem on hirm, et see hakkab vähenema,“ teatas Koel. Lisades, et mahemaid on meil praegu 22 protsenti, samas on vaja täita Euroopa Liidu eesmärk, et Eestis oleks 25 protsenti mahemaad.

Koel tõdes, et ehkki osa inimesi lõpetab ja tegijate arv väheneb, on lootus, et pind vähehaaval siiski kasvab. Mahetootjad on koondunud pigem Lõuna-Eestisse, kõige suuremad mahepinnad on Tartumaal, Valgamaal ja Pärnumaal. Kõige suurem on mahemaade osakaal aga Hiiumaal, kus see küünib 70 protsendini.

Sööme mahedat musta leiba