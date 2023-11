Tallinna külje all sünnib pikalt oodatud Sõrve looduskaitseala

Sõrve kaitseala all asub osa Harku maardla lubjakivivarudest, mille kasutusvõimaluste arutelu taha on kaitseala loomine varasemalt korduvalt takerdunud. „Oleme nüüd olukorda põhjalikult analüüsinud ja saanud kinnitust, et loodusväärtused sellel alal on kõrgema väärtusega ja asendamatumad, kui siinsed maavarad,“ ütles kliimaminister. „Võib-olla tulevased põlved tahavad oma valikuid teha, nüüd jääb neilegi see võimalus - maavarad jäävad kaitseala all ju alles.“