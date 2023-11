Valitsuse eriesindaja Jaanus Purga: Ida-Viru on väga rikas, kuid see rikkus ei väljendu siinsete elanike heaolus

Jaanus Purga sõnul võiks kogu Eesti õppida Ida-Viru turismiklastrilt, kus on ühe eesmärgi nimel palju inimesi koos tööle pandud ja saavutatud, et Ida-Viru tõuseb Eesti sihtkohtade seas peagi teisele kohale. Pilt on tehtud kohaliku vaatamisväärsuse Valaste joa juures.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia