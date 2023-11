Villased esemed nõuavad pesemisel erikohtlemist

Kõige olulisem on pesu enne masinasse panekut sorteerida ja villased esemed ülejäänud riideesemetest ning tumedad riided heledatest eraldada, et vältida värvi tuhmumist. Lisaks tuleks põhjalikult lugeda rõivaeseme sees olevat hooldussilti – kui seal on kirjas, et eset võib ainult keemiliselt puhastada, siis on targem nii ka talitada.