Aedades on suurepärased talveroheluse loojad hariliku elupuu sammasvormid (Thuja occidentalis), korea nulg (Abies koreana), värd-jugapuu (Taxus × media) ja mägimänd (Pinus mugo) – neil kõigil on just paras kasvukõrgus. Väga madalad okaspuud võivad paksema lume korral hoopis nähtamatuks jääda.