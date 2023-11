Koroonaviirusega nakatumine on nädalaga kahekordistunud, pead tõstab uus laine

„Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel hooajal vaktsineerida riskirühma kuuluvaid inimesi, kelleks on peamiselt üle 60 aasta vanuses inimesed ja raskete krooniliste haigustega inimesed. Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või COVID-19 läbipõdemisest möödunud üle kuue kuu,“ sõnas Sõber ja rõhutas, et vaktsineerimine on tasuta.

Novembri alguses Eestis ringlev koroonaviiruse tüvi saadab haiglaravile eelkõige vaktsineerimata eakaid. „Möödunud nädala jooksul hospitaliseeriti 220 patsienti, kellest 149 vajas haiglaravi sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Sümptomaatilistest patsientidest pea 75% on üle 60-aastased ja valdavas enamuses on nad ka vaktsineerimata,“ selgitas Sõber. Terviseameti sõnul on COVID-19-vastane vaktsineerimine eakate puhul ainus võimalus raskete haigusjuhtude ennetamiseks.

Novembrikuu seisuga esines haiglate sõnul kuus COVID-19ga seotud surmajuhtumit.

Leviku kasv

Leviku kasvule on kaasa aidanud nõrgenenud immuunsusega inimeste arvu suurenemine ning tõenäoliselt ka hingamisteede hügieenimeetmete mittejärgimine või kokkupuude haigusnähtudega inimestega. Ägedate ülemiste hingamisteede nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab koroonasse haigestumise intensiivsust hinnata keskmiseks. Muudesse ägedatesse ülemiste hingamisteede nakkustesse haigestumine on samuti kasvutrendis, mis on hooajale iseloomulik.

Vaktsineerimispunktides on kättesaadav uus XBB1.5 tüvele kohandatud vaktsiin. Vaktsineerida saab näiteks perearstikeskuses, haiglate ja eratervishoiu vaktsineerimiskabinettides. Haiglate vaktsineerimiskabinettides ja eratervishoiuasutustes vaktsineerimiseks saab sobiva aja broneerida üleriigilises digiregistratuuris. Lisaks on soovijatel võimalik end vaktsineerida valitud apteekides üle Eesti. Apteekide nimekirja leiab aadressilt www.vaktsineeriapteegis.ee.

2023/2024 viirushooaja meelespea: Pese käsi! Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lähedasi viiruste eest. Väldi näopiirkonna puudutamist saastunud kätega.

Järgi tervislikku eluviisi: maga piisavalt, ole füüsiliselt aktiivne, väldi stressi, joo piisavalt vett ja söö täisväärtuslikku toitu.

Mistahes haigussümptomite esinemisel jää koju ja võta ühendust oma perearstiga.

Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga.