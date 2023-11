Ära unusta! Täna on viimane päev külmimat talvekuud ennustada

Kuigi esmapilgul võib seekordne ennustamine vägagi lihtne tunduda, sest meisse on üsna sügavale juurdunud teadmine, et veebruar on ikka see kõige külmem kuu, siis tegelikult ei pruugi see sugugi nii olla. Ilmateenistuse andmetest saab välja lugeda, et kümnest viimasest talvest kahel, mullu ja tunamullu, oli hoopiski detsembrikuu see kõige külmem. Kui lisada veel 11 aasta tagune tali, 2012, mil taas oli just jõulukuu külmim, siis tegu on nii-öelda üsna võrdsete heitlusega. Viimasel kümnendil on jaanuar ja veebruar olnud siiski mõlemad nelja korraga kõige külmemad talvekuud.