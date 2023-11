RMK üritab Eesti kalavarusid suurendada, veekogudesse asustati sel sügisel veerand miljonit noorkala

Kalad kaalusid keskmiselt 5-8 grammi, jõgedesse elama jäävad nad veel pooleks või pooleteiseks aastaks, misjärel suunduvad merre toitumisrändele. Need, kes sel pikal teekonnal ellu jäävad, naasevad kahe kuni nelja aasta pärast suguküpsena ja keskmiselt viie kilogrammi raskusena jõkke kudema.

„Põhja-Eesti jõgedes on lõhepopulatsioonid päris hästi taastunud,“ tõdes RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre, et pikki aastaid tehtud töö kalavarude taastamiseks on vilja kandnud. Lõhede asustamisest siiski veel ei loobuta, edaspidi keskendutakse rohkem lõheasurkonna taastamisele Pärnu jões, kus paisude likvideerimisega on talle lisandunud uusi elupaiku.

Tuurad meie vetesse tagasi

Narva jõkke lasti koostöös MTÜ-ga Eesti Loodushoiu Keskus üle 15 000 Atlandi tuura. Suurem osa neist samasuvistena kaaluga 1,4 kuni 6 grammi.

„870 tuura lasksime jõkke kahesuvisena – neil oli kaalu juba 30-250 grammi,“ rääkis Saadre. „Neist 50 on individuaalmärgisega märgistatud ning kui nad juhtuvad takerduma kalavõrkudesse, annavad kalamehed meile sellest teada.“

Elus kala tuleb koos märgisega vette tagasi lasta. Tuurad on kaitse all ja neid püüda ei tohi. Kui aga tuur on püünises hukkunud, tuleks sellest teatada keskkonnaametile, kes sel juhul trahvi ei tee, panna hukkunud tuur võimalusel sügavkülma ja võtta ühendust Loodushoiu Keskusega, kes soovib kala lähemalt uurida.

60 kahesuvist 200-grammist märgistatud tuura lasti katseks ka Pärnu jõkke.

„Kui Narva jõe kohta on kindlalt teada, et see oli veel sajanditagusel ajal tuura kudejõgi, siis Pärnu kohta seda kindlalt ei teata, kuid teadlaste hinnangul võiks see jõgi tuurale sobida küll,“ põhjendab Ene Saadre. Ka järgnevatel aastatel on plaanis tuurade asustamist Pärnu jõkke jätkata. Tuurade uurimine, kasvatamine ja asustamine toimub viis aastat kestva LIFE programmi projekti Baltic Sturgeon rahastamisel.

Siiavaru vajab hädasti parandamist

Siigasid läks meie vetesse üle 32 000 samasuvise noorkala.